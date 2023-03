Trump fue vetado de las principales redes sociales -Facebook, Twitter o Youtube- tras el asalto de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, y entonces creó su red social Truth con la que los medios aseguraron había firmado un contrato de exclusividad, pero todo indica que el contrato habría expirado o ya no es válido.

Por otra parte, un juez federal ha ordenado este viernes que el abogado de Trump, Evan Corcoran, testifique ante el gran jurado por el llamado caso de Mar-a-lago, sobre el manejo indebido de documentos clasificados por parte del republicano.

“JUST IN: Trump attorney ordered to testify in Mar-a-Lago documents probe https://t.co/sPXzc6JaoJ pic.twitter.com/20su4OP1pn“