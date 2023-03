La activista polaca Justina Widrzinska, condenada a ocho meses de servicio comunitario por ayudar a abortar a una mujer, ha declarado que no se siente culpable y seguirá "ayudando a quien lo necesite". Asegura que cuando recibió la llamada de Anna, la mujer a la que prestó su ayuda, le dijo que si no la ayudaba "se haría daño".

"Estaba tan desesperada que me dijo que si no la ayudábamos se haría daño", ha dicho. Anna sufría violencia de género, que finalmente no pudo abortar, se había quedado embarazada y pidió ayuda a la ONG de la activista, Aborto Dream Team, que defiende los derechos de las mujeres a abortar de forma segura. Recibió las píldoras abortivas, pero su pareja las descubrió y denunció a la activista.

"No me siento culpable y seguiré ayudando a quien lo necesite", asegura la activista polaca, que ha recibido el apoyo de la ONU y Amnistía Internacional.