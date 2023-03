Las tiras de prensa del Juez Dredd, por primera vez en España

Aunque en España nunca ha conseguido el éxito que merece, el Juez Dreed es uno de los iconos del cómic mundial y uno de los personajes más populares de las viñetas anglosajonas. Un personaje que ejerce de juez, jurado y verdugo en un mundo futurista, posapocalíptico y masificado, y que ha sido llevado al cine en dos ocasiones, interpretado por Sylvester Stallone (1995) y Karl Urban (2012).

Dredd fue creado, en 1977, por el guionista norteamericano John Wagner (Pennsylvania, 1949) y el añorado dibujante español Carlos Ezquerra (1947-2018) y en España hemos podido leer muchas de sus aventuras, pero nunca se habían publicado sus tiras de prensa hasta ahora, con el lanzamiento de Juez Dredd 1981-1985 por parte de Dolmen, una editorial que acaba de recibir el premio Antifaz del Salón del Cómic de valencia por su contribución al patrimonio del cómic (también publica Flash Gordon, Príncipe Valiente...).

Estas tiras de prensa empezaron a publicarse en verano de 1981, en uno de los diarios sensacionalistas más populares de Inglaterra, el Daily Star, y su éxito fue inmediato. Unas tiras que contaron con guiones del creador del personaje John Wagner (La Decimotercera Planta, Detective Comics, Una historia de violencia) y su colaborador habitual Alan Grant (Batman, La Decimotercera Planta) que nos dejó el año pasado. Destacar los dibujos de dos grandes artistas británicos, Ron Smith y Mick McMahon.

Las tiras siguen la misma tónica que los cómics, presentándonos las aventuras de esta especie de Harry el sucio futurista, que viste un espectacular uniforme y un casco (que nunca se quita) y conduce una potente moto. Sus aventuras están ambientadas en el Siglo XXII, en una ciudad futurista llamada Mega-City uno, en la que abundan las bandas de criminales. Las leyes son tan estrictas que Dredd siempre tiene alguna excusa para enviarte a la cárcel o para ejecutarte in situ, si se tercia.

Destacar que el formato tira hace que la mala leche de las aventuras de Dredd se concentre en apenas unas viñetas, ya que se trata de aventuras autoconclusivas, lo que hace que los autores tengan que concentrar esa ironía en muy poco espacio. Aun así, los guionistas se las apañan para aumentar el universo de Dredd. El éxito de estas tiras hizo que enseguida pasaran de semanales a mensuales.

En total nos encontramos 228 tiras irreverentes, llenas de acción y muy divertidas. Y, como nos cuentan en el prólogo, rescatarlas ha sido toda una labor arqueológica. Esperemos que tengan suficiente éxito para que haya una edición completa de los cómics de Dredd en España. Nosotros estamos deseando leer más locuras de este inimitable personaje.

“Fue entonces cuando me llamó Pat Mills (su editor y otro de los grandes autores del cómic británico), para preguntarme si tenía nuevas ideas -añade-. Y se me ocurrió la historia de un policía semicorrupto del futuro, al que sumé ese personaje. Le puse el nombre del Juez Dredd y así nació este policía del futuro que ofrecía una interesante combinación de héroe y villano. Y que sería juez, jurado y ejecutor”.

John confesaba que, en un primer momento, el diseño de Carlos Ezquerra para el Juez Dreed no le gustó nada: “Lo odié. No me gustó nada y le dije que no iba a escribir eso, que parecía un puñetero pirata español . Pero, como siempre, Carlos tenía razón y yo estaba equivocado, porque ese look de Dredd es la principal razón de su enorme popularidad”.

“Como a nosotros nos encantaba ese artista -añade-, enseñábamos sus cómics a todos los agentes que pasaban por nuestra oficina, para ver si sabían quién era. Hasta que alguien nos dijo: “Sí, trabaja para mí. Pero no puedes tenerlo” Y es que, como éramos una editorial nueva, la gente pensaba que no íbamos a durar mucho”.

Solo faltaba el dibujante que definiera el aspecto del Juez Dredd y ahí es donde entró el zaragozano Carlos Ezquerra. “En 1974 estábamos buscando nuevos artistas -nos cuenta John-. Y descubrimos a un artista absolutamente brillante en un cómic otra editorial, D.C. Thompson . El problema es que esa editorial no acreditaba a los artistas para que no se los quitasen”.

“Pero cuando regresé, me encontré con varias de estas cosas que habían creado en mi ausencia , y que no podía deshacer -concluye-.

“Hay cosas que se añadieron a la historia y que son grandes ideas, como esa frase de Yo soy la ley; pero hay otras con las que no estoy tan de acuerdo, como el tamaño de la ciudad, que era ridículo . Cuando creé a Dredd estaba por encima de la policía e impartía su propia ley en las calles, pero también existía una fuerza policial, porque no tenía sentido que los jueces, que llevaban cincuenta años impartiendo justicia en las calles, también se dedicaran a cosas como dirigir el tráfico”.

“Pero -añade-, antes de que llegara a publicarse el cómic, el editor cambió de idea, lo que nos perjudicaba a los autores, y yo decidí irme del proyecto y desaparecí durante tres o cuatro meses de la serie. Y, aunque yo escribí el primer guion, parte del mundo de Dredd se creó durante esos meses en los que me ausenté”. (De hecho, el primer número que se publicó no fue el de Wagner y Ezquerra, sino uno creado por otros autores)

“Me encantaría escribir el final de Dredd”

Preguntamos a John Wagner si le gustaría escribir el final de su personaje más popular. “Me encantaría escribir el final de Dredd -confiesa-, pero sería una historia demasiado grande para hacerla de cualquier manera y ahora mismo no tengo una gran idea para ello, ni voy a perder el tiempo pensando en ello, porque sé que no me dejarían hacerlo”.

“Una vez pensé, incluso, en hacer una tirada limitada de mi final de Dredd, como un Elseworld (historia ambientada en un mundo paralelo), y venderlo directamente a los lectores”.

En cuanto a sus proyectos, John Wagner nos avanzaba: “Me gustaría terminar una historia que empecé con Carlos Ezquerra antes de que falleciera. Se titula Spector y es la historia de un detective robot. Carlos ya había dibujado dos números antes de fallecer y pensé en dejarla en un cajón. Pero ahora creo que sería un bonito homenaje terminarla con otro dibujante. Creo que a Carlos le hubiera gustado”.

“También he hecho dos cómics de Rok of the reds, que es la historia del primer futbolista alienígena, y me gustaría hacer una tercera” -concluye-.