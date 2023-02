Nos habéis preguntado a nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que dice que las personas que reciban el nuevo cheque de ayuda de 200 euros aprobado por el Gobierno terminarán perdiendo dinero porque se verán obligadas a hacer la declaración de la renta por percibir esa cantidad. Es falso. La percepción de esta ayuda no obliga a hacer la declaración de la renta y, en caso de presentarla, esa ayuda no implica por sí sola que vaya a salir a pagar. Lo confirman dos expertos fiscales y el Ministerio de Hacienda.

“Este es el truquito que tiene Hacienda para pillar dinero en la declaración de la renta del año que viene”, dice el hombre que protagoniza el vídeo por el que nos habéis preguntado. "Los que ganen entre 15.000 y 21.000 euros estarán obligados a hacer la declaración de la renta y van a perder dinero si cobran el cheque de 200€”, asegura. El vídeo tiene su origen en TikTok, supera el millón de visualizaciones y acumula más de 17.000 ‘me gusta’.

Es falso que los que ganen entre 15.000 y 21.000 euros estén obligados a hacer la declaración de la renta por cobrar este cheque de 200 euros del Gobierno. Esta ayuda aprobada por el Gobierno en el último paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania está destinada a familias vulnerables con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales y no tributa como rendimiento del trabajo, sino como ganancia patrimonial. Así lo asegura a VerificaRTVE el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado: “no es verdad que percibir el cheque te obligue a tributar” porque “no se considera un pagador”. “No es un rendimiento de trabajo, es una ganancia patrimonial”, recalca. El presidente de GESTHA señala que, aunque "ganes 14.900 y tengas dos pagadores, no quiere decir que sumes el cheque y pase los 15.000 porque el cheque no se suma nunca a esos efectos, ya que no es rendimiento de trabajo, sino una ganancia patrimonial”.

El artículo 96.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que no tendrán que declarar los contribuyentes con rentas procedentes de “rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales”. También estarán exentas las “ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales”. Es decir, el contribuyente que no supera los 22.000 euros de rendimientos del trabajo no tendrá que tributar por recibir este cheque. Solo tendrá que hacerlo en el caso de que el conjunto de sus ganancias patrimoniales (incluido los 200 euros de la ayuda del Gobierno) supere los 1.000 euros.

Así lo explica el presidente de GESTHA: “solo nos obligan a tributar las ganancias patrimoniales cuando superan los 1.000 euros. En este caso son 200 euros, o sea en absoluto hay obligación”. También corrobora este dato el director del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno. “En ningún caso tendrán que declarar quienes obtengan exclusivamente rentas (…) que no valen más de 1.000 euros anuales”, subraya.