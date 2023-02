Cuidado si recibes una llamada telefónica de una persona que se presenta como el líder de la orden religiosa de los Camilos, José Carlos Bermejo, y te pide dinero para ayudar al hijo de un hombre enfermo que está a punto de morir en un hospital de Barcelona. Es una estafa. La Guardia Civil, una víctima de este intento de fraude y el propio Bermejo nos lo confirman. Te contamos los detalles de esta estafa.

Desde VerificaRTVE hemos hablado con un hombre de Lugo que pertenece a una comunidad religiosa ubicada en esta ciudad y que asegura que recibió una llamada de alguien “haciéndose pasar por José Carlos Bermejo”. “Me dijo que había una persona hospitalizada en Barcelona, que el hijo no aparecía y que sabían que estaba en Lugo y que a ver si se podía poner en contacto con nosotros”, expone, en referencia a su comunidad religiosa. Tras varios días, este vecino lucense quedó en persona con un hombre que se le había presentado como el supuesto hijo del señor hospitalizado. "Apareció un hombre haciéndose pasar por el hijo de la persona enferma y nos pedía dinero para su padre”, relata. El vecino de Lugo nos asegura que “no le cuadraba la información” que le proporcionó esta persona, por lo que decidió no entregarle ningún dinero, pero no denunció lo sucedido ante las fuerzas de seguridad.

En VerificaRTVE hemos consultado a la Guardia Civil y su departamento de prensa nos confirma que el superior provincial de los Camilos en España, José Carlos Bermejo, “denunció estas estafas” en la Comandancia del Instituto Armado en Madrid “a mediados de enero”. También hemos contactado por teléfono con Bermejo y nos ha asegurado que es falso que esté realizando llamadas a miembros y seguidores de su comunidad religiosa para pedir dinero para un hombre enfermo hospitalizado en Barcelona.