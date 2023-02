Les Balears són la comunitat amb les hipoteques més cares

Firmar una hipoteca continua sent una missió impossible per a moltes famílies. La pujada dels tipus d'interès i els requisits que demanen els bancs fan que cada vegada sigui més complicat. Maria Cruz, responsable CaixaBank a Balears explica que durant tot el 2022 van fer 3.500 hipoteques per aproximadament 600 milions d'euros i considera que "no hi ha hagut una frenada hipotecària".

Els tipus d'interès continuaran a l'alça “No hi ha hagut una frenada hipotecària“ Tot i això, durant el mes de desembre s'han signat un 30% d'hipoteques manco. Amb la pujada dels tipus d'interès, el nombre d'hipoteques s'ha frenat els darrers mesos. I les properes pujades dels tipus d'interès que ja ha anunciat el Banc Central Europeu podrien tenir conseqüències. Tot després d'un 2022 en què les Balears han estat la comunitat amb les hipoteques més cares. Aquí pagam uns 1.098€ quan la mitjana estatal no arriba als 650 euros. Segons el president de la Caixa d'estalvis de Pollença, Josep Antoni Cifre, les quotes hipotecàries "podrien ser més altes a conseqüència de la pujada de l'euríbor".

Programa per facilitar l'accés a l'habitatge “Les quotes hipotecàries "podrien ser més altes a conseqüència de la pujada de l'euríbor“ De mitjana, les famílies aquí hi destinen més del 60% del sou. Per facilitar l'accés a un primer habitatge, el Govern ha anunciat un nou programa amb un pressupost de 15 milions d'euros. La presidenta del Govern ha celebrat que, "per primera vegada, a més d'impulsar la política d'habitatge més important de la història, s'arribi a acords amb el sector privat".