El discutido proyecto de reforma de las pensiones en Francia ha terminado el debate en primera lectura a última hora del viernes en la Asamblea Nacional sin un voto global sobre la medida y ha pasado al Senado.

El plazo legislativo para debatir y votar en primera lectura el texto ha concluído a medianoche (23.00 GMT) sin que los diputados pudieran debatir y votar sobre una gran parte de su contenido debido a las miles de enmiendas que presentó la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

No se ha podido debatir ni votar el polémico artículo 7

Especialmente, los diputados no han podido discutir ni votar el polémico artículo 7, que establece subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Un afónico ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, que ha perdido la voz tras dos intensas semanas de debate, ha lamentado que buena parte de la propuesta no haya podido ser discutida, a la vez que ha criticado que los diputados de LFI "me han insultado durante quince días, se van, pero no me han hecho caer".

El ministro de Trabajo de Francia, Olivier Dussopt. Ludovic MARIN / AFP

El intento de LFI de forzar la continuación de los debates, más allá de lo que establece el reglamento de la cámara, ha sido rechazado.

"Ustedes han despreciado a los franceses y hasta a sus propios socios" de coalición al impedir el debate, ha afirmado la jefa del grupo parlamentario oficialista, Aurore Bergé, para criticar lo que consideran táctica obstruccionista de LFI.