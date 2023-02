Un reto viral puede pasar de algo divertido a algo mortal, en México hay 15 hospitalizados por el último: 'el reto clonazepam' o "el que se duerma el último gana". Consiste en ingerir este fármaco que induce al sueño y tratar de aguantar despierto.

La práctica de este reto acarrea una serie de efectos secundarios: somnolencia, mareos y náuseas hasta pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones. En el peor de los casos y tras combinarlo con otros fármacos puede provocar la muerte.

Por su parte, la Policía española ha lanzado un mensaje de alerta por redes sociales para avisar del peligro de que los jóvenes caigan en estos retos virales. Pero no es la única moda viral que pone en peligro, en los últimos tiempos, la vida de los menores. El reto de 'La Ballena Azul', 'Empuja a tu amiga', 'El reto de la asfixia', 'Desaparece por 48 horas', son algunos de ellos.

Además, Rebolo hace un llamamiento a los padres para que, en la medida de lo posible, vigilen estos medicamentos en los hogares: " Tienen que tenerlos a buen recaudo , que no estén a disposición de los tipos menores. Guardarlos en un lugar al que no tengan acceso. Lo que es difícil es que un menor acuda a la farmacia a por un medicamento".

El 41% de los padres no saben los contenidos que ven sus hijos en internet

En España no se han registrado casos

Este tipo de retos virales son considerados graves y de rápida expansión entre los más jóvenes. Por este motivo, la Policía advierte de los peligros del reto a través de un vídeo en sus redes sociales para que no suceda en nuestro país. "No tenemos constancia de ningún caso, de ningún niño hospitalizado en España, no hay nadie en peligro aquí", relata Rebolo.

Además, asegura que por parte de la Policía están alerta para localizar posibles focos en redes sociales de esta práctica que pone en peligro la vida de los más jóvenes por un puñado de 'likes': "En nuestra labor de rastreo de redes sociales detectamos que este reto se estaba viralizando en países de Sudamérica, donde hay varios niños hospitalizados. Por este motivo decidimos en las redes sociales hacernos eco de este reto para evitar que se propague", concluye Rebolo.