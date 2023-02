La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha desmentido este miércoles que quiera integrarse en el Partido Popular y ha anunciado que se presentará a las primarias para liderar la candidatura al Ayuntamiento de la capital. "Me voy a presentar para liderar el espacio de centro, que representa Ciudadanos", ha afirmado.

"La realidad es que de una semana a ahora no ha cambiado nada", ha asegurado en una rueda de prensa que ha convocado para despejar las dudas sobre su futuro político, marcado en los últimos días por los rumores sobre un posible paso a las filas del PP. "No me voy de Cs porque nunca me he ido", ha dicho de manera tajante.

“�� Begoña Villacís, vicelcaldesa de Madrid



��️ "Nunca me he propuesto al PP. [...] De una semana a ahora, no ha cambiado nada. No me quedo en Ciudadanos, porque nunca me he ido de Ciudadanos"



DIRECTO �� https://t.co/wJd1IHykI5 pic.twitter.com/z4ZWuipeZt“ — Radio 5 (@radio5_rne) February 1, 2023

Villacís ha querido defender su "lealtad, integridad, convicciones y defensa de principios". Para ello, ha asegurado poner sobre la mesa "sus cuatro años de gestión" en el Ayuntamiento, incluso en "momentos muy difíciles de los que realmente te ponen a prueba". "Estoy profundamente orgullosa de lo hecho estos años, de ser el mejor gobierno de coalición en España, mucho mejor que el del señor Sánchez", ha afirmado.

"Si esto fuese sobre mí, yo podría ser alcaldesa de esta ciudad y he rechazado la posibilidad de ser alcaldesa. [...] Yo he rechazado la alcaldía de Madrid por lealtad, por honestidad y por integridad", ha continuado.

Por otro lado, ha subrayado que, en su opinión, "Ciudadanos es esencial" para Madrid. "Es mucho más libre, mucho más diversa y libre de ser. Creo que esa naturaleza de Madrid quedará gravemente comprometida si cae en manos de Ortega Smith, que es lo que pasaría si yo no me presento", ha declarado.