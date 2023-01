La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, ha asegurado que el partido se presentará a las elecciones municipales de mayo en solitario y que no existen posibilidades de coalición o candidatura conjunta con el PP, por lo que da por zanjado el debate abierto por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa, donde ha remarcado que la idea de concurrir en solitario es "el mandato" que los afiliados dieron a la nueva dirección en la asamblea general de primeros de año y que quien vaya a ser candidato de Ciudadanos en Madrid deberá cumplirlo.

En los últimos días, Villacís se ha expresado públicamente a favor de que la dirección del partido dé libertad a los cargos para decidir si concurren a las elecciones de mayo en listas con otros partidos. En respuesta, Ciudadanos reivindicó su espacio frente al partido de Alberto Núñez Feijóo y aseguró que la vicealcaldesa sería la candidata 'naranja' para las elecciones de mayo.

Guasp ha insistido en esta línea durante su intervención. "Quiero aclarar que el nuevo Ciudadanos no va a ir en coalición ni con el PP ni con el PSOE, nunca con el bipartidismo", ha aseverado, antes de subrayar el compromiso de la nueva Ejecutiva con los nuevos estatutos y la hoja de ruta aprobada para definir el futuro más próximo del partido 'naranja'.

"La política de pactos quedó zanjada en la asamblea general", ha apuntado Guasp al indicar que no se ha suscitado debate al respecto en la reunión de la ejecutiva de este lunes. No obstante, la portavoz nacional ha precisado que el partido sí podría concurrir a los comicios con plataformas municipales o partidos municipalistas, pero no con fuerzas nacionales.

"Estamos hablando con ella e intentando entender muchas cosas" Guasp ha señalado que respeta la opinión de Villacís u otros compañeros de partido que abogaban por abrir la puerta a listas conjuntas y ha señalado que desconocía la información de que la vicealcaldesa se reunió la semana pasada con el coordinador del PP, Elías Bendodo, por lo que no hace valoraciones sobre ello. Sí ha reconocido que están en contacto con Villacís: "Estamos hablando con ella e intentando entender muchas cosas, simplemente". Además, ha dicho que, a juicio de la nueva Ejecutiva, la vicealcaldesa "es un gran activo" y "un referente dentro del liberalismo español". Fuentes de la nueva Ejecutiva a Europa Press atribuyen las palabras de Villacís a que se explicó mal y, en consecuencia, han generado un malentendido. En esta línea, inciden en que la vicealcaldesa no se irá con los 'populares'. Mientras tanto, hay discrepancias dentro del Partido Popular sobre un posible fichaje de Begoña Villacís. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a esta opción. "Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo", ha argumentado este lunes preguntada por los periodistas. "Si ahora hay conversaciones a nivel nacional, no tengo nada que opinar", ha añadido. Por su parte, la dirección nacional de su partido y algunos barones sí ven con buenos ojos su incorporación. Ejemplo de ello es el presidente de Castilla y León, que ha afirmado que el PP "tiene los brazos abiertos a todas las personas que quieren aportar, sean de las formaciones políticas que sean".