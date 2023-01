El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este miércoles que el siniestro del helicóptero en los alrededores de la capital ucraniana en el que ha muerto el ministro del Interior del país, Denis Monastirski, y otras 13 personas, "no es un accidente" y ha recalcado que no le preocupa su seguridad.

"Dada la experiencia que tengo en la guerra, este no es un accidente porque se debe a la guerra. La guerra tiene muchas dimensiones, no solo en el campo de batalla. Esta es una de las consecuencias", ha señalado a través de una videoconferencia. "Algunos pueden pensar que es un accidente, pero no es así. Son palabras vacías. Cualquier muerte es consecuencia de la guerra", ha añadido.

El helicóptero, un modelo Super Puma, se ha estrellado en la localidad de Brovari, en la región de Kiev, y en él viajaban un total de nueve personas, entre ellas el ministro, el viceministro primero, Yevheni Yenin, el secretario de Estado, Yuriy Lubkovych, la jefa de gabinete de Monastirsky, su jefe de seguridad, un fotógrafo y los tres tripulantes. Según la Presidencia ucraniana, se dirigían al frente.

El Servicio de Seguridad ucraniano investiga las causas del siniestro y la Fiscalía ha afirmado que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo que se trate de un acto deliberado.

01.21 min Mueren el ministro de Interior de Ucrania y otras 13 personas en un accidente de helicóptero en Kiev - Ver ahora