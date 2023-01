El portavoz del comité de campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas y municipales y expresidente del PP en Gipuzkoa Borja Sémper, ha llamado a “sanear la dialéctica política” y “mejorar el ejercicio” de la misma, y ha asegurado que su formación quiere “ocupar la centralidad y ensanchar el PP”.

En una entrevista en La Hora de la 1, Sémper ha asegurado que “la voz del PP es moderada”, pero ha reconocido que, “tal y como está la política” actualmente hay quienes tratan de poner a los ‘populares’ un “traje” y “descalificarles” situándoles “en no sé qué extremos”. Por ello, el PP quiere “ocupar la centralidad española” y ensanchar el partido, “aportar rigor y una mejor gestión”, así como “hablar de ideales”, de “un futuro mejor” y de “ilusión”.

En este sentido, ha dicho que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, “es capaz de rodearse de un equipo que cree en esto”: “Somos una orquesta con distintos instrumentos pero que suena bien”. Y ha llamado a la “humildad” y a tener “políticos que se crean menos importantes” que algunos en la actualidad.

Al respecto, ha sido preguntado sobre si en esa “orquesta” de la que habla entra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reivindicado su propia voz dentro del partido (ya bajo el liderazgo de Pablo Casado reivindicó que pudiera haber “solistas”).

Espera que Ayuso siga "dando la batalla": "Todos aquí tenemos que hablar"

Sémper ha respondido que “espera” que Ayuso siga “dando la batalla”. “Yo creo que aquí todos tenemos que hablar y dar una opinión”, ha aseverado: “Aquí nadie se tiene que callar, tenemos que normalizar el ejercicio de la política”. Ha matizado después que ha de hacerse “siempre con el respeto al adversario” y “sin caer en insultos y descalificaciones”.

“Tenemos que sanear la dialéctica política y mejorar el ejercicio” de la misma, ha añadido, y ha subrayado que “en eso” está el PP. “Es la instrucción que ha dado Feijóo y cumplimos con mucho grado y vocación todos, también Ayuso”.

El dirigente ‘popular’ también ha sido preguntado por la petición de Feijóo de que gobierne la lista más votada en las elecciones, pese a que tras las elecciones de 2019 el Partido Popular no facilitó un ejecutivo de Pedro Sánchez y hubo que ir a elecciones y tras las autonómicas y municipales de ese año el PP gobernó en varios lugares con Ciudadanos pese a que la lista más votada fue la socialista (como ocurrió en Madrid o Castilla y León).

Sémper ha recordado que él no participaba de la política activa en esos momentos, pero ha considerado que “hay una tradición en España que no debería romperse” sobre que gobierne el partido que gana unos comicios. “Si un candidato tiene más votos y escaños que el resto, debería tener la principal posibilidad de formar gobierno, por lógica aplastante”. Pero cree que la lista más votada, si no tiene mayoría, debe negociar con el resto de partidos para poder ganar su confianza, algo que cree que no ocurrió con Sánchez tras las generales de abril de 2019.