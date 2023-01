El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aludido al artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que "estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España", una intervención por parte de sus "socios parlamentarios". A su juicio, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un "cautivo voluntario" de sus aliados en el Congreso y ejerce de "subordinado útil" para ellos. En un tono muy duro, le ha calificado como "alumno aventajado" de los "sediciosos" del procés y ha asegurado que tiene “un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática”, así como un plan de "revancha" contra la Transición "mediante la erosión calculada" del "andamiaje institucional" español.

Al inicio del año electoral y de cara a los comicios autonómicos y municipales de mayo y las generales de final de año, Feijóo se ha mostrado muy crítico con el Gobierno en un desayuno informativo del diario ABC, en el que ha estado respaldado por los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Xunta de Galicia, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y dirigentes de su partido como la secretaria general, Cuca Gamarra.

Según el líder del PP, el jefe del Ejecutivo es un "presidente cautivo por su propia voluntad", gobierna en "libertad condicionada" y es "intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo". Se trata de un presidente, ha proseguido, que supedita los intereses del PSOE a su "soberbia" y su "egoísmo" porque se considera "alfa y omega".

Ha subrayado que, mientras que en otros países existen "fuerzas retrógradas, oscuras, nostálgicas" pero que son "tan extremistas como minoritarias", en España "son los que marcan la pauta" porque Sánchez ha convertido a la socialdemocracia en un "apéndice de los extremismos".

Le acusa de "plagiar" la política de los "sediciosos"

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de "plagiar" la política "perniciosa" de los "sediciosos", del procés, con un "catálogo de comportamientos" que van desde el "desprecio" a los organismos de control, a los "ataques furibundos al Poder Judicial", a la oposición o la prensa.

También ha asegurado Feijóo que las "erosiones" al Estado que a su juicio ha protagonizado Sánchez no aparecían en su programa y ha argumentado que en España hay "muchas leyes" en las que "las mayorías no se ven reflejadas" ni quienes votaron al PSOE "porque son frutos de las minorías".

"Su coalición de Gobierno la forman partidos anticonstitucionales (...) así se manifiestan y califican a sí mismos", ha sostenido también el líder del PP.

Y ha acusado al presidente del Gobierno de no ser "humilde para asumir errores", "sensible para ayudar a las familias" y tampoco "respetuoso con los principios democráticos". También de encabezar "el Gobierno de los problemas" porque los inventa, los agrava cuando existen, como en el caso de la ley del sí es sí, y los oculta cuando no puede resolverlos.