Por primera vez en tiempos modernos, un papa ha presidido el funeral de otro papa emérito. El mundo ha despedido este jueves en la plaza de San Pedro del Vaticano a Benedicto XVI en una ceremonia inédita y multitudinaria, muy similar a la de un papa reinante, aunque con diferencias pequeñas pero simbólicas.

Poco antes de las 09:00 de la mañana, entre la niebla que cubría la imponente plaza barroca diseñada por Bernini, el féretro de ciprés en el que descansa Benedicto ha salido por la "Puerta de la Muerte" de la Basílica de San Pedro, donde se instaló durante tres días su capilla ardiente, a hombros de doce gentilhombres y entre el sonido de las campanas que tocaban a muerto. Desde ahí, su cuerpo se ha situado en el atrio de la plaza, ante las más de 100.000 personas que se han congregado allí para dar su último adiós a Joseph Ratzinger.

En silla de ruedas ha llegado algo más tarde el papa Francisco, que ha dado comienzo antes de las 09:30 a una ceremonia sobria y solemne, como el mismo Benedicto había pedido, ante 120 cardenales, 400 obispos y 4.000 sacerdotes, que han escuchado la homilía en un silencio sepulcral.

"Estamos aquí, con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza, para demostrarle una vez más el amor que no se pierde, y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años ", ha pronunciado Francisco en el tramo final de la homilía, en el que se ha referido directamente a su antecesor.

Un funeral papal, pero no de Estado

El de Joseph Ratzinger no es un funeral de Estado, ya que no ejercía como sumo pontífice en el momento de su muerte, y por tanto no era jefe de Estado del Vaticano. Por ello, solo han estado presentes en la ceremonia dos delegaciones oficiales: la de Italia y la de Alemania, su país de origen, aunque a Roma han acudido decenas de representantes de países de todo el mundo a título personal.

También lo han hecho líderes de otras ramas del cristianismo y miles de fieles, con una gran presencia de banderas de Baviera, la región germana donde nació Benedicto. El funeral ha tenido menor afluencia que el último sepelio papal celebrado, el Juan Pablo II, en 2005, cuando cerca de un millón de personas acudió a Roma a dar su último adiós al carismático pontífice polaco. Como en aquel momento, se han vuelto a ver pancartas con el texto "Santo subito", que reclaman la canonización inmediata del papa fallecido.

Fieles en San Pedro despliegan una pancarta de "Santo Subito" EFE EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Otra de las diferencias con los funerales de Estado papales es que no se han decretado los nueve días de luto que marca el protocolo vaticano cuando fallece un papa reinante, establecidos para que los cardenales de la curia puedan tener tiempo ante el cónclave para elegir a un nuevo papa.

Por lo demás, el funeral, que ha durado cerca de dos horas, se ha diferenciado poco del de un papa reinante. Se han pronunciado lecturas en español, inglés, francés, árabe e italiano, y cantos acompañados del órgano del español Josep Solé.

Entre los asistentes al funeral han estado la reina Sofía y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, así como el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. También han acudido algunos ciudadanos de a pie. "Cuando recibí la noticia de su fallecimiento pensé 'me parece que tengo una cita con la historia'. Un funeral papal no pasa cada día, Benedicto XVI es el papa de nuestra adolescencia y le tenemos un cariño inmenso", ha asegurado a TVE uno de los fieles españoles que ha presenciado el funeral, y que ha acudido junto a otros diez amigos en un viaje de un día en furgoneta desde Barcelona hasta Roma.