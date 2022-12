Muere la icónica presentadora de televisión estadounidense Barbara Walters a los 93 años

La legendaria e icónica presentadora de televisión estadounidense Barbara Walters ha muerto este viernes a los 93 años, según ha confirmado su portavoz Cindi Berger.

"Barbara Walters falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, en su casa. Vivió su vida sin remordimientos. Fue una pionera no solo para las mujeres periodistas sino para todas las mujeres”, señala el comunicado.

La noticia la había comunicado poco antes la cadena ABC News donde trabajó gran parte de su vida.

“BREAKING: Barbara Walters, who shattered the glass ceiling and became a dominant force in an industry once dominated by men, has died. She was 93. https://t.co/tydwREgTb2 pic.twitter.com/b4jOEHVYFE“