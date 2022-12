La diseñadora británica Vivienne Westwood, destacada por sus diseños innovadores y atrevidos, ha muerto este jueves a los 81 años, han informado sus representantes.

Pionera por su estilo en los pasados años setenta, Westwood ha fallecido en paz rodeada de su familia en el barrio de Clapham, en el sur de Londres, han añadido las fuentes.

“29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV“