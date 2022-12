Buena parte de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal "única en una generación", como la ha descrito el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS), que sobre todo afecta el medio oeste del país y que se traslada hacia el noreste.

El propio presidente de EE.UU., Joe Biden, ha advertido este jueves a los estadounidenses que se tomen la tormenta "de forma extremadamente seria" y que sigan las recomendaciones de las autoridades.

“Earlier, I gathered my team for a briefing on the extreme cold and storms we’re seeing across America.



I urge everyone to follow the warnings of local officials – go to https://t.co/VsGFYDDJSt for more information. I stand ready to help communities with whatever they'll need. pic.twitter.com/eLEi2VoF8b“