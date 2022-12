En Figuera, a punt per a la nit de Cap d'Any

Els rellotgers Biel i Toni Julià, pare i fill, engreixen i afinen la maquinària setmanalment. Aquests dies, però, el treball serà minuciós i és que dia 31 de desembre els ulls de milers d'illencs estaran pendents de Figuera per al compte enrere per l'any vinent. Un rellotge únic, dels darrers històrics a Mallorca en actiu, fet a mà que du des de 1848 donant puntualment les hores des de la façana de l'Ajuntament de Palma.

Torna el protocol d'abans de la pandèmia

Aquest any es tornarà a convocar el dispositiu de Cap d'Any d'abans de la pandèmia a Cort, de protocols i participació, per a poder celebrar la prèvia de les campanades. S'estima que a prop de 3000 persones s'acostin a la plaça enguany per a rebre el nou any tot i que encara no es recuperaran els espectacles.

“El rellotge va perfecte“

Segons Toni Julià, el rellotge "va perfecte" i gràcies a la millora en la sonorització, no es repetirà el problema de volum dels tocs de l'any passat. "Se sentiran sense cap dificultat", ha afirmat Claudia Costa, regidora de Participació Ciutadana, que convida als illencs a tornar a compartir la festa i brindar a Cort.