El cantante Nick Carter, miembro de la banda juvenil Backstreet Boys, ha sido demandado este jueves en un tribunal de Beverly Hills (California, EE.UU.) por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo en 2001.

La mujer, que responde al nombre de Shannon "Shay" Ruth (39 años), ha concedido una rueda de prensa tras formalizar la demanda y ha añadido que la presentó junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato pero que también denuncian haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara", ha afirmado Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.

