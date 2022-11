Les infermeres de la sanitat privada protesten per la càrrega de feina

Fa més de disset anys que Amanda és infermera a la sanitat privada i diu que mai havia viscut una situació com l'actual. Després de la pandèmia el nombre d'operacions s'ha multiplicat i també la càrrega laboral. "No arribam ni amb les hores ni amb el sou. En uns mesos hi haurà oposicions i la privada hauria de tenir por perquè moltes ho deixaran".

Critiquen el nou conveni col·lectiu “És un conveni que no tracta ni els permisos ni conciliació de la vida laboral“ Avui ha participat en la protesta del sindicat SATSE per criticar el nou conveni col·lectiu. Ha estat signat per part de la patronal del sector i els sindicats majoritaris, però des del SATSE denuncien que s'ha negociat a porta tancada. Jorge Tera, un dels portaveus del sindicat SATSE a Balears, critica que el conveni "s'ha oblidat" d'alguns temes molt importants: "És un conveni que no tracta ni els permisos ni conciliació de la vida laboral. Només contempla una petita pujada salarial que és totalment insuficient".