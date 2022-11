El icónico Big Ben vuelve a repicar en Londres tras cinco años de silencio

El icónico Big Ben, símbolo de Londres, ha vuelto a sonar a las 11 de la mañana de este viernes, hora británica, y lo volverá a hacer de manera regular tras cinco años de silencio por trabajos de conservación. Las campanas de este famoso reloj han sonado once veces para conmemorar el Día del Armisticio que, en noviembre de 1928, puso fin a la Primera Guerra Mundial.

Además, las campanas volverán a tañer a la misma hora el domingo, Día del Recuerdo, dando comienzo a dos minutos de silencio en el día en que los países de la Commonwealth recuerdan a los caídos en las dos guerras mundiales. A partir de ese día se dará paso a la reconexión permanente de la campana al reloj de la torre.

“To mark Armistice Day today, Big Ben will ring out 11 times at 11am, after the quarter bells have been struck.



We commemorate those who lost their lives in the two world wars and later conflicts. #ParliamentRemembers #LestWeForget pic.twitter.com/TeapNEGH0K“