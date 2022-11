Las mujeres aprenden a defenderse de la violencia machista

Prevenir y defenderse de la violencia machista, ese es el objetivo de la llamada autodefensa feminista. Cada vez hay más mujeres que quieren defenderse de agresiones físicas y buscan herramientas para anticiparse y protejerse de esas agresiones. Ellas crecen en número a la hora de recurrir a clases de defensa personal. El Goshindo es una técnica que busca enseñar a las mujeres a repeler ataques. La fuerza es lo menos importante. La disciplina contiene golpes de kárate, control del aikido y técnicas de ayuda. Todo con el propósito de dar a una mujer una mayor seguridad.

Defensa personal ante las agresiones

"Sufrí una agresión y buscaba algo que me diera seguridad al salir de casa, confianza al ir por la calle tranquila. Encontré a Manuel y fue mi salvación en ese momento", afirma Mar Achaques, cinturón negro de Goshindo e instructora de GTR defensa personal. Su caso es paradigmático de una mujer que ha buscado formarse en la autoprotección.

En 1995, Manuel Montero empezó a impartir clases de defensa personal para mujeres, viendo que la oferta era muy escasa entonces. "Debes y puedes" era su lema. "Hace 28 años, dada la demanda que había de cursos específicos para las mujeres, empecé a hacer un trabajo enfocado en darles herramientas tanto físicas como psicológicas encaminadas a salvaguardar su integridad física".

El miedo ante posibles ataques es algo común en la experiencia vital de muchas mujeres. "Quería aprender a saber defenderme cuando voy caminando por la calle. Al ser mujer sí que es verdad que tienes pánico de vez en cuando. También dependiendo en qué situación estás o a qué hora. Sobre todo me he metido en esto por saber y aprender cómo me puedo defender si en algún momento alguien me ataca o quieren robarme", asegura Mónica Hinrichsen, instructora de GTR Defensa Personal.