La Asamblea francesa suspende a un diputado ultraderechista por gritar "vuelvan a África" a un parlamentario negro

La Asamblea Nacional francesa ha sancionado a un diputado de la formación de ultraderecha Agrupación Nacional, prohibiéndole temporalmente la entrada en la institución y recortándole el sueldo por haber gritado "vuelvan a África" mientras un diputado negro hablaba durante una sesión parlamentaria.



La sanción, la más dura del Parlamento, supone que Gregoire de Fournas, miembro del partido de Marine Le Pen, se verá privado de la mitad de su remuneración durante dos meses y tendrá prohibida la asistencia a las sesiones parlamentarias durante 15 días.

El grito desde la bancada ultraderechista se escuchó el jueves mientras el diputado de izquierdas, Carlos Martens Bilongo, de la Francia Insumisa, interpelaba al gobierno para pedir la acogida de inmigrantes. El comentario de Fournas, que ha defendido que dijo "que vuelvan a África", en alusión a los migrantes, despertó el revuelo y la indignación de muchos compañeros parlamentarios.

“Lío político-semántico en la Asamblea Nacional.



El diputado de izquierdas Carlos Martens Bilongo interpelaba al gobierno para pedir acogida de migrantes a bordo de un barco de SOS Mediterranee.



Un diputado de extrema derecha le ha espetado: “que se vuelva a África”



¿Quién? https://t.co/OjAT7zQNa4“ — Antonio Delgado (@adelgadoRne) November 3, 2022

"El libre debate democrático no puede permitirlo todo. Ciertamente, no los insultos, ciertamente no el racismo, cualquiera que sea el objetivo. Es la negación de los valores republicanos que nos reúnen en este hemiciclo", dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, tras ordenar al legislador que abandonara el recinto del Parlamento.