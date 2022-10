En los últimos días circulan en redes sociales mensajes que aseguran que la compra de pastillas de yodo por parte del Gobierno de España se debe a una amenaza real de una bomba atómica e instan a la población a que no tomen estos comprimidos. Pero no es cierto. El Ministerio del Interior confirma a VerificaRTVE que esta compra no tiene ninguna relación con coyunturas actuales y que están destinadas a las centrales nucleares españolas.

“Mucho ojo con las pastillas de yodo experimental comprado por el gobierno hace meses”, leemos en un mensaje de Twitter publicado el 24 de octubre. El tuit expone que esta compra se debe al “PlanBombaAtomicodemia” (SIC) y recomienda a la población “que no las tomen” porque es “otra trampa”. Otro tuit reciente hace referencia a “bomba atómica” y “bomba nuclear” para mencionar la compra de las pastillas de yodo en España. En Google Trends observamos un incremento significativo de las búsquedas relacionadas con “pastillas de yodo” en febrero y octubre de 2022.

Gráfica de tendencias de Google Trends donde se aprecia dos picos de interés en las búsquedas relacionadas con las 'pastillas de yodo' en marzo y octubre de 2022 Google Trends

¿Por qué el Gobierno compra pastillas de yodo? Desde el departamento de Prensa del Ministerio del Interior aseguran a VerificaRTVE que la compra de 230.000 envases de comprimidos de yoduro potásico existe, pero que su adquisición no tiene que ver con ninguna bomba atómica o nuclear, como sugieren los mensajes publicados en Internet. “No tiene ninguna relación con coyunturas actuales”, explican desde el Ministerio. Aclaran que el objeto del contrato es “una relación de pastillas de yodo que en los planes de protección nuclear prevén para cada central nuclear en España”. Una iniciativa que forma parte de la previsión que marcan los propios Planes de Protección Nuclear (PENCRA). Desde el Ministerio insisten en que estas pastillas van destinadas para las centrales nucleares. Los comprimidos estarán disponibles en los puestos de la Guardia Civil de las zonas donde se encuentran las centrales nucleares de España, ubicadas en las provincias de Burgos, Cáceres, Valencia, Tarragona y Guadalajara. Según se recoge en la Resolución del 17 de enero de 2022, el aprovisionamiento de yoduro potásico se empleará en “situaciones excepcionales” como “elemento de profilaxis [prevención o control de la propagación de una infección o enfermedad] para afrontar eventuales riesgos nucleares”. En el documento se expone que el coste previsto del programa en cuatro años sería de 200.000 euros. Además de la fabricación y aprovisionamiento, el Centro Militar de Farmacia de Defensa se encargará también de la “gestión por caducidad de cada stock de productos caducados” de yoduro potásico. Captura del Anexo III de la Resolución del BOE donde se indica el coste total previsto para la compra y gestión de las pastillas de yodo VerificaRTVE