Interior culpa la Guàrdia Civil de no protegir Lucia Patrascu que fou assassinada pel seu marit

A les sis del dematí del 29 de maig del 2016 Lucia Patrascu va anar al quarter de la Guàrdia Civil de Pollença. Tenia molta por i volia denunciar al seu home "per l'insuportable assetjament que patia i la violència que exercia sobre ella". Però Lucia no va ser ben atesa pels guàrdies. Va haver d'esperar cinc hores i la varen atendre cinc agents, però se'n va anar "sense haver estat atesa en la forma deguda i sense poder formular una denúncia". Lucia va ser assassinada pel seu marit a les onze del dematí.

Aquest és el relat dels fets que fa el Ministeri de l'Interior de la mort violenta de Lucia. En aquest informe, Interior reconeix la cadena d'errades que va cometre la Guàrdia Civil i que va acabar amb aquest assassinat masclista. La resolució concedeix una indemnització de 40.000 euros a cadascun dels seus dos fills.

Reclamació de la família

El Ministeri, basant-se en un informe del Consell d'Estat, accepta així la demanda interposada per la família que fa anys que lluita per aconseguir que la Guàrdia Civil assumeixi que no actuà correctament aquella matinada de fa sis anys. "No es varen adoptar les mesures d'auxili i de protecció que, en rigor i bona lògica, s'haurien d'haver adoptat i que haguessin pogut, probablement, haver evitat el fatal desenllaç que tristament es va produir".

El cas Patrascu va tenir un recorregut ben diferent en altres estaments. La Guàrdia Civil no va admetre haver actuat incorrectament i el jutjat d'Inca va arxivar la denúncia que la família va interposar contra quatre agents del quarter del Port de Pollença.