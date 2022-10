PP y Vox han cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su “electoralismo”, “propaganda” y “mala gestión” tanto en política fiscal como presupuestaria y le han reprochado: “Confunde el estado del bienestar con el bienestar suyo y de su gobierno”. Lo han hecho después de que el jefe del Ejecutivo, en el Congreso, haya defendido los impuestos frente a quienes pretenden “debilitar” el estado del bienestar y critican el “infierno fiscal” del Gobierno: “El infierno sería tener que hipotecarse o arruinarse como ocurre en otros países para curar una enfermedad grave”.

Sánchez ha comparecido a petición propia en la Cámara Baja para dar cuenta de la reciente reunión del Consejo Europeo en Praga y para informar sobre las medidas de su ejecutivo frente a la guerra en Ucrania. Precisamente, ha anunciado un nuevo paquete con una tarifa regulada para la calefacción central y un refuerzo del bono social eléctrico. Durante su intervención inicial ha defendido que, gracias al estado del bienestar, “los españoles se hipotecan por comprar un coche y una casa pero nunca por tener que hacer frente a un cáncer”. La bancada socialista se ha levantado en aplausos tras su agradecimiento a los servidores públicos. Sánchez también ha defendido la subida de las pensiones y ha pedido al PP “que diga de frente y sin rodeos” que rechazan este incremento, pero “no usen los jóvenes como coartada”: “No voy a permitir que se culpe a los jubilados por la precariedad de los jóvenes”.

El PP: "Ha elegido gastar como si no hubiera un mañana"

“Usted confunde el estado del bienestar con el suyo y el de su gobierno”, le ha reprochado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en su turno de respuesta. Ha asegurado que dicho estado “se defiende con crecimiento económico para financiarlo, generando círculos virtuosos y no viciosos” pero ha criticado que Sánchez ha “elegido gastar como si no hubiera un mañana”. En este sentido, ha alertado de la deuda pública que puede dejar a los españoles y ha ironizado con la “justicia intergeneracional” que defiende el Ejecutivo: “¿Qué va a ser de nosotros cuando las reglas fiscales dejen de estar sus pendidas?”.

Gamarra ha criticado que, pese a que el Gobierno “ha contado con instrumentos inimaginables” para impulsar reformas, los fondos europeos “no están llegando a las familias y a los españoles”. “Europa cumple, pero usted no cumple con los españoles”, le ha avisado. “O gestiona mal, o no dice la verdad, o peor, las dos cosas a la vez”, ha proseguido. Así, ha asegurado que España está a la cola europea de la recuperación económica y ha criticado que el Gobierno es “incapaz de revertir la inflación”, el “bajo crecimiento” y la “desorbitada deuda”: “Usted, en vez de usar los presupuestos para revertir esto, los usa para todo lo contrario”. “Ha decidido desempolvar la lucha de clases en el siglo XXI, pero se equivoca de adversario, porque no se trata de acabar con la riqueza sino con la pobreza”, ha reprochado.

Gamarra ha reprochado que el Gobierno "más caro de la democracia" imponga cargas impositivas cuando la ciudadanía hace "más sacrificios" y ha destacado 27 subidas de impuestos cuando el Ejecutivo "no hace ningún esfuerzo" en reducir su gasto. Por todo, Gamarra le ha reprochado su “falta de sentido común” y de “sensibilidad” y una “ausencia del sentido de la realidad”. Ha asegurado también que va a dejar un país peor que el que encontró: “Hoy estamos mucho peor que hace cinco años en lo político, lo social y lo económico y estaremos mucho peor si usted sigue gobernando”. En este sentido, le ha vuelto a acusar de “degradación institucional” por “tomar al asalto” instituciones como el CNI o la Fiscalía General del Estado.

Respecto a las pensiones, ha recordado que “el diputado Sánchez” votó en 2010 a favor de congelarlas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y entre otras cuestiones, ha rechazado “lecciones” de Sánchez sobre corrupción, ya que el jefe del Ejecutivo le ha reprochado que el diputado Alberto Casero, del PP, siga en la bancada ‘popular’ pese a su imputación en el Supremo: "Quien es secretario general de un partido que está recogiendo firmas para que se indulte a dos presidentes del PSOE condenados por el mayor caso de corrupción de la democracia no está para dar lecciones".