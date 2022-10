El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado unos segundos más tarde que los reyes a la Plaza de Lima, en contra de lo que marca el protocolo, y ha recibido pitos, abucheos y gritos de dimisión por parte de los asistentes al desfile del Día Nacional.

El coche de los reyes ha llegado minutos después de las 11.00 horas a la zona donde está instalada la tribuna y unos segundos después lo ha hecho el vehículo de Sánchez, un intervalo de tiempo durante el cual se ha podido escuchar claramente como alguien del personal de Casa Real decía "No abráis la puerta que el presidente no está".

Los cientos de personas que estaban en los laterales del Paseo de la Castellana desde primeras horas de la mañana, portando banderas y banderines de España, han saludado la llegada del rey Felipe y doña Letizia con vítores y aplausos.

No ha sido así con Sánchez, quien, como viene siendo habitual, ha recibido de pitos y abucheos así como gritos de "dimisión" por parte de los asistentes al desfile, que principalmente procedían de los balcones de los edificios que rodean la Plaza de Lima.

Polémicas ausencias

La ausencia más representantiva ha sido la de Carlos Lesmes, que este mismo domingo anunció su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la falta de acuerdo político para su renovación.

La polémica ha llegado con la ausencia en el desfile de las fuerzas armadas de miembros del Supremo, de la Audiencia Nacional, y de los Tribunales Superiores de Justicia. Tampoco ha asistido una parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, según han informado fuentes del CGPJ a RTVE, vocales conservadores recibieron la semana pasada la invitación de Casa Real para acudir a la recepción, que siempre llega junto con la del Gobierno, para asistir a la parada militar.

No obstante, aseguran las mismas fuentes, que en esta ocasión no han recibido la invitación del Ejecutivo y que el Ministerio de Defensa trasladó que "cursan las invitaciones que indica Presidencia del Gobierno y que este año, por primera vez, no estaban invitados".

Fuentes del Gobierno a RTVE lo desmienten y tachan de falso y aseguran que desde el viernes tienen las invitaciones.