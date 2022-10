Las principales asociaciones de jueces del país coinciden en que no hay tiempo que perder para desbloquear el Poder Judicial ante una situación “que ya no se sostiene” por una “crisis institucional tremenda”, tras casi cuatro años en funciones por la batalla política. Por ello, urgen al Gobierno y al PP a llegar "ya" a un acuerdo. Recuerdan que España ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea el segundo semestre de 2023 y no conciben que, para entonces, no se haya revertido la crisis: “Europa nos mira de cerca”. Eso sí, la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en la Moncloa no ha dejado a todos con el mismo sabor de boca y hay quien ve el encuentro con “esperanza” y otros con “escepticismo”.

Sánchez y Feijóo acordaron este lunes, tras tres horas de reunión, darse una “última oportunidad” para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante una situación "muy grave". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo que la negociación “ahora va en serio”, mientras que el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, comparó esta última oportunidad con la que se da una pareja antes de tirar la toalla: “Jugarlo al todo o nada”. Ambos son los responsables de la negociación entre el Gobierno y el PP.

"Sorprende que ahora digan que van en serio" “Sorprende que ahora digan que van en serio, aunque a lo mejor ha sido un problema de expresión”, señala a RTVE.es Sergio Oliva, presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que teme que, tras cuatro años, lo visto el lunes sea “más de lo mismo”. Considera que la trayectoria de ambas partes en el pasado no invita al “optimismo”, aunque subraya que “lo que ha cambiado es que Europa nos está mirando desde cerca”. Por un lado, por la propia dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que es lo que propició la reunión entre ambos líderes tras meses de choques. Por otro, “las instituciones europeas están muy preocupadas con la situación de España”, añade: “España va a presidir la UE el segundo semestre de 2023 y creo que es inviable, no me imagino ningún escenario en el que presida sin que haya un CGPJ renovado”. “No me imagino un escenario en que España presida la UE sin un CGPJ renovado“ El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitó hace dos semanas España y se reunió con Bolaños y con Pons sin éxito en el desbloqueo de esta situación. Descartó la posibilidad de expedientar a España, si bien confió en que pronto se desbloquearía la situación. Y es que la Comisión Europea lleva meses instando a España mediante varios informes a renovar de forma inmediata el Poder Judicial mediante la ley actual y, después, impulsar una reforma del sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ para dotar al órgano de gobierno de los jueces de una mayor independencia y evitar su politización. Reynders descarta expedientar a España y ve "voluntad" de renovar el CGPJ y abordar después la reforma Esto es precisamente en lo que chocan el PSOE y el PP: los primeros quieren renovar ya y defienden el sistema actual, mientras que los ‘populares’ creen que debe pactarse antes una reforma de la ley del Poder Judicial. Mientras, la mayoría de asociaciones coincide en la necesidad de impulsar una reforma del sistema de elección del CGPJ, aunque difieren en si debe darse antes o después de la renovación, que es “urgente” según coinciden. “Europa nos ha obligado a cambiar y hay que modificar el sistema”, ha proseguido Oliva, que se ha mostrado “esperanzado” de que pueda haber un entendimiento para una renovación “conforme a una serie de mayores criterios objetivos”, algo que, a su juicio, ya permite la ley actual, y que “posteriormente” se pueda llevar a cabo la reforma de la ley del Poder Judicial. Y es que, a su juicio, el actual sistema de elección ha provocado “una profunda desconexión entre la base de la carrera judicial y su órgano de gobierno: los jueces están bastante desconectados porque no tienen participación. Es imprescindible que podamos decidir”.

"Año tras año, la Comisión Europea nos está dando un capón" María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide: “La Comisión ha sido muy clara con Sánchez, no podrá emprender la presidencia de la UE sin haber arreglado la renovación e iniciar los trámites de la ley orgánica (del Poder Judicial)". Y se pregunta cómo quedará la “imagen” de España si llega a ese momento sin haber cumplido con ambas cuestiones, cuando “año tras año la Comisión nos está dando un capón” al respecto. “No hay que darse una última oportunidad sino todas las necesarias“ Por ello, asegura que “no hay que darse una última oportunidad, sino todas las que sean necesarias” para renovar el CGPJ, que es algo “urgente” y “una obligación constitucional”: “Los partidos están obligados a hablar las veces que sean necesarias y alcanzar acuerdos”. Por eso, considera que “no procede decir que ahora van en serio”: “Quiero pensar que, durante cuatro años, no han estado bromeando sobre este asunto, porque esto es muy importante para el Estado de Derecho y para la carrera judicial”. A su juicio, se podría empezar convocando a la Comisión de Justicia del Congreso y seguir con la renovación. Del Barco dice tener “esperanza” de que la dimisión de Lesmes y la reunión de este lunes “hayan abierto de verdad la posibilidad” de la renovación, y advierte de que es imprescindible acometerla “ya”: “Si hasta que finalice la legislatura no se produce una renovación del CGPJ, mal vamos”.

"La renovación tiene que ser este mismo mes" Para Ascensión Martín (Jueces y Juezas por la Democracia), la reunión entre Sánchez y Feijóo es “muy positiva” pero advierte de que “la renovación tiene que ser este mismo mes” porque, si hay que esperarse a las elecciones generales, “no sirve de nada la dimisión de Lesmes”. Ella confía en que ambos líderes hablaron “mucho más” que lo que transmitieron después a los medios de comunicación y dice tener “esperanzas” de renovación porque “la situación es insostenible”. “El proceso que comenzó en 2018 tiene que culminar: las listas ya están hechas“ “Lo más inmediato es la renovación del Poder Judicial mediante la ley actual, lo hemos dicho infinidad de veces”, sostiene. Apunta a que, el proceso que comenzó en el año 2018 “tiene que terminar”. "Las listas ya están hechas, están hechas las entrevistas y no se puede modificar antes la ley, eso cualquier jurista lo entiende”, sentencia. Si después, una vez renovado el Consejo, se cambia la ley, dice que los jueces y magistrados lo respetarán: “Estamos obligados al cumplimiento de la ley, pero ahora mismo lo más importante es la renovación inmediata”. En este sentido, ha valorado como “positiva” la dimisión de Lesmes: “Yo se la pedí personalmente hace un año y estamos muy esperanzados porque era necesario para servir de incentivo a la renovación”.