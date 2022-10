Un hombre ha sido detenido este miércoles en la Ciudad del Vaticano tras derribar dos esculturas. Según han avanzado los medios locales, se trata de un turista estadounidense que tiró al suelo dos bustos de época romana colocados en la Galería Chiaramonti de los Museos pontificios, una estancia que alberga más de 1.000 piezas.

Las dos piezas han acabado rotas en el suelo, tal y como se puede ver en una fotografía publicada en las redes sociales por una guía del museo y de la que se ha hecho eco en Twitter la periodista Bree A Dail, acreditada por la Oficina de prensa de la Santa Sede.

Italian media outlets report an American tourist damaged two Ancient Roman busts in the Vatican Museums, today.



Witnesses say the man demanded to speak to Pope Francis, and when denied, threw the statues in response.



The man was immediately detained.