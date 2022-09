Quien quiera examinarse del carné de conducir en España tendrá que esperar. Más de 300.000 alumnos están en lista de espera para hacer el examen práctico. El motivo: la falta de examinadores.

En algunas provincias, el tiempo de espera para poder acceder a una fecha para el examen es de más de tres meses. Madrid es una de las comunidades donde la lista de espera es más larga.

"Faltan profesores y examinadores"

Javier Lara, gerente de varias autoescuelas de Madrid: "Faltan profesores y examinadores a nivel nacional durante todo un año. La preparación se extiende a lo largo de este periodo de tiempo.

Por su parte, la DGT ha incluido 50 examinadores, pero no son suficientes: "Son interinos, es verdad que hay otro proceso en curso, pero se necesitarían más a largo plazo. Esos 50 son para toda España".

En algunas provincias la espera se eterniza y además, no es lo mismo examinarse en septiembre que en noviembre: "Hay que pensar que en agosto muchos centros de formación están cerrados y no se pueden presentar. Por este motivo, octubre y noviembre son épocas de mayor demanda de exámenes. Esto ha provocado el cierre de autoescuelas. Y no podemos olvidar que es muy diferente lo que ocurre en Madrid que en otros lugares más pequeños", finaliza Lara.