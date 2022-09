Circulan estos días por redes sociales varios mensajes que afirman que, con la rebaja de las penas a los violadores de la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual, habrá una excarcelación “masiva” de agresores cuando entre en vigor esta legislación. “Con la nueva Ley de solo sí es sí de Irene Montero, la agresión sexual con penetración y agravantes baja de 12 años de cárcel a 7, por lo que a partir del 7 de octubre que entra en vigor, se producirán excarcelaciones masivas de agresores”, dice uno de los mensajes que se ha difundido en Twitter. “Con la ley del solo sí es sí, violadores como los de la Manada podrían rebajar su pena hasta 4 años...”, asegura otra cuenta. Interpretamos el texto de la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual con la ayuda de expertos y respondemos dudas sobre los derechos de los condenados a una revisión de sus penas en el marco de la norma que entrará en vigor el día 7 de octubre.

María Acale señala que, para interpretar la retroactividad, también “son imprescindibles las circulares de la Fiscalía General del Estado” sobre sentencias firmes no revisables . En un documento publicado en el BOE en junio de 2015, la Fiscalía dice que “cuando la pena privativa de libertad se encuentre incluida en el periodo de duración previsto para pena de la misma naturaleza en la regulación actual, no procede revisión alguna ”

¿Pueden solicitar los ya condenados una revisión de sus penas por la nueva ley?

Sí, aunque dos de los expertos consultados coinciden en que solo habría posibilidad de rebaja en el caso de la que sentencia diga explícitamente que se les condena a la “pena mínima” prevista en la legislación. El abogado penalista David Fechenbach subraya que “la clave está en si la sentencia describe explícitamente que un condenado lo está con la pena mínima”. “Si esto es así y la mínima cambia”, explica Fechenbach, “debería reducirse automáticamente la pena”. “Sin embargo”, añade este abogado, “si la pena está dentro de los límites establecidos en la nueva ley sin especificarse en la sentencia que era la mínima, no debería reducirse la pena a la baja”.

En la misma línea se manifiesta María Acale: “Solamente a las personas que hayan sido condenadas con la pena mínima establecida en los artículos 178 a 180 (del Código Penal) les va a interesar la revisión”. No obstante, Acale incide en la horquilla de penas: “En estos casos, teniendo en cuenta que la pena que se estableció en su sentencia entra dentro de los nuevos límites mínimos y máximos establecidos por la nueva ley, no se va a proceder a la revisión de esa sentencia”, añade. En cuanto a las personas que están ahora cumpliendo penas privativas de libertad por abuso sexual “a ninguna de ellas les va a interesar la revisión”, concluye la abogada. Para Octavio García Pérez, la entrada en vigor de la nueva ley “no tiene por qué llevar a una reducción de las penas previstas para la antigua violación, pues los jueces pueden decir que en el caso de violencia o intimidación han de ser más elevadas que cuando no concurra la violencia o intimidación”.

Varios de los expertos consultados echan de menos que en el texto se especifique qué ocurrirá con los condenados con sentencias firmes previamente a la publicación de esta ley. Para Julia Clavero, “la ley bien podría haber recogido una Disposición Transitoria explicando cómo afecta la modificación a los casos ya juzgados y firmes”. Esta experta entiende que el nuevo texto “deja abierta la posibilidad de revisión, siendo el resultado incierto en los casos de revisiones a la baja de las condenas que no indiquen en su fundamento una pena mínima”.

Sobre el mismo punto, la abogada especialista en delitos sexuales Ester García López afirma que “se puede solicitar lo que se quiera”, pero opina “que dará lugar a una desestimación en aplicación de esta ley” porque “las penas de violadores que están condenados con sentencia firme no son revisables según las disposiciones de esta ley” pues no le “consta que haya ningún apartado de retroactividad [en la misma]”. García López continúa explicando que "si el procedimiento estuviera en marcha, sí tendría que ser juzgado aplicándose la normativa actualizada” y añade que “si se hubiera querido modificar el Código Penal en materia de violencia sexual, hubiera habido una reforma expresa, clara y manifiesta”.