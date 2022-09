La Universidad de Salamanca y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid reactiva la campaña 'Stop Novatadas', que se pone en marcha con el inicio de curso. Una de las iniciativas es la de facilitar un teléfono específico para que los jóvenes tengan contacto directo con la Policía Local, que será la encargada de atender las llamadas y mensajes las 24 horas del día.

Las novatadas son una práctica que está prohibida en nuestro país y se tipifican como falta "muy grave" cuando menoscabe la integridad de la persona y si hay indicios de criminalidad deberá actuar la Fiscalía.

Además, la Universidad Complutense de Madrid ha difundido carteles de la campaña en los que se leen los mensajes como: "No participes, no te arriesgues, nadie puede excluirte" y "No participes, no te juegues tu futuro, es una falta muy grave". Ambos con el propósito de concienciar a los más jóvenes. También se prevé, hacer llegar estos mensajes a todos los estudiantes a través de las redes sociales.

"No participes. Denuncia o pide ayuda" Bajo el lema 'Contra las novatadas y en pro de la integración' la campaña de este año tiene como objetivo principal el de reivindicar la tolerancia cero con estas prácticas. De este modo, se tratan de evitar estos ritos iniciativos a los que se enfrentan los nuevos estudiantes de las residencias y colegios mayores. Gabriel Beltrán, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, asegura que las novatadas no son necesarias para que los estudiantes conozcan gente: "Si alguien hasta los 18 años ha podido relacionarse con normalidad, no entiendo por qué tiene que haber novatadas. Son ritos iniciáticos que están fuera de toda lógica", explica en 'La Hora de la 1'.



Por su parte, Damián García, colegial del Colegio Mayor de Alcalá, vivió en primera persona las novatadas a las que decidió renunciar: "Decidí no hacer novatadas. No tuve ningún problema. Encontré mi grupo y no tuve malentendidos con nadie y estamos todos integrados. Poco a poco conseguimos que no se realice esta práctica". En el caso de Damián, sustituye las novatadas de una particular manera: "Lo que estamos haciendo son actividades entre varios colegios, entre ellos, y que se junten entre generaciones para que estén más entretenidos", explica.