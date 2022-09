Francisco beatifica a Juan Pablo I, el papa de los 33 días

El papa Francisco ha beatificado este domingo a Juan Pablo I en una ceremonia en la que unos miles de fieles han desafiado a la lluvia para asistir en la Plaza de San Pedro a la ceremonia que acerca a la canonización al 'papa de la sonrisa', cuyo pontificado de 33 días fue uno de los más cortos de la historia.

Juan Pablo I fue elegido el 26 de agosto de 1978 y se le encontró muerto en su cama en la mañana del 29 de septiembre a los 65 años lo que hizo de su pontificado en uno de los más breves de la Historia y también se convirtió en el último italiano hasta ahora.

Para la beatificación de Albino Luciani -cuya muerte fue objeto de numerosas teorías y que la investigación en el proceso de beatificación ha probado a desmontar asegurando que se trató de un infarto- se aprobó el milagro de la curación extraordinaria de Candela Giarda, una niña argentina de once años que padecía una forma grave de encefalopatía.

Su madre Roxana Sosa rezó al pontífice fallecido como le indicó un sacerdote argentino y al día siguiente ya fue mejorando. Candela y su madre Roxana iban a estar presentes en Roma para agradecer al papa Juan Pablo II por "su segunda vida" pero no pudo viajar al haberse roto un pie.

Durante la ceremonia de beatificación, se ha descubierto el tapiz con el rostro sonriente de Juan Pablo I que colgaba de la fachada del Palacio Apostólico y que ha sido realizado por el artista chino Yan Zhang. La reliquia de Juan Pablo I, que ha sido entregada al papa Francisco en el Vaticano, ha sido un texto que escribió en 1956, procedente de su archivo privado.

"Hermanos, hermanas, el nuevo beato vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria", ha dicho el papa Francisco en su homilía durante la beatificación.

"Con su sonrisa, el papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado", ha añadido el papa.

Un mural muestra la imagen de Juan Pablo I durante la ceremonia de beatificación presidida por el papa Francisco. Vincenzo PINTO / AFP