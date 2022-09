La Escuela de Hostelería de Cáritas: Un menú con sabor solidario

Son cientas las personas que llegan cada año a la Escuela de Hostelería desde las Cáritas parroquiales buscando aprender un oficio que les permita salir de la pobreza. Pero no hay sitio para todos. Hace falta hacer una serie de entrevistas en las que demuestran sus ganas de trabajar y, a partir de ahí, se ponen manos a la obra. Gracias a esta escuela pueden pensar en labrarse un futuro que, para algunos, no era muy halagüeño.

Estudiantes con ganas que consiguen un futuro laboral

Islam Belghachem es un joven al que le encanta la cocina desde siempre "Cáritas me ha ayudado mucho, me han enseñado a trabajar como cocinero y camarero". Ha hecho prácticas en varios restaurantes y ahora que ya es mayor de edad, está preparado para trabajar. Tiene sus papeles en regla y muchas ganas. El futuro de Belghachem puede ser como el presente de otros estudiantes que han pasado por estas cocinas.

“Al final me contrataron y ya llevo más de un año allí con un trabajo fijo“

Estefani Orellana, por ejemplo, está ya trabajando como camarera en un restaurante del centro de la ciudad de Murcia. "Me enviaron a una empresa y estuve 15 días practicando. Lo que quería era quedarme en ese trabajo. Me veía apta para hacerlo. Al final me contrataron y ya llevo más de un año allí con un trabajo fijo". Nos comenta que los profesores son muy pacientes con ellos y les enseñan desde preparar un café hasta llevarlo a la mesa.