Algunos países miembros, como Polonia, Estonia o la República Checa, habían pedido en los últimos días prohibir la expedición de visados a todos los rusos después de que lo reclamara el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sin embargo, la división en el seno de los Veintisiete no ha permitido alcanzar este acuerdo durante la reunión de ministros del ramo que se ha desarrollado en Praga entre el martes y este miércoles. Países como Alemania o Francia se oponen a un veto total, mientras que algunos países del este valoran una prohibición nacional a los visados rusos.

“We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F“