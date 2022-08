La darrera avioneta publicitària de les Balears

Actualment, l'única companyia que ofereix aquest servei és ESTOP, una empresa fundada fa vint-i-cinc anys, originalment dedicada a la fotografia aèria, que opera des de l'Aeroport de Son Bonet a Marratxí. L'avioneta d'ESTOP és una avioneta lleugera biplaça composta per un esquelet metàl·lic recobert de tela. Les rutes de vol solen vorejar la costa de Mallorca, en particular les zones de Palmanova i Magaluf a Calvià. La publicitat aèria sol estar lligada al món de la nit com ara les grans discoteques, però hi ha una demanda creixent per part de clients particulars que volen exhibir pancartes personalitzades per anunciar festes d'aniversari o, fins i tot, propostes de matrimoni.

Enganxar la pancarta, una operació complexa L'avioneta no s'enlaira amb la pancarta ja enganxada, ja que el fregament amb l'asfalt de la pista cremaria la pancarta. Primer, un ajudant col·loca la pancarta que està lligada a una corda tesa entre dos pals. Seguit, s'enlaira l'avioneta i fa un vol rasant en direcció cap als dos pals que subjecten la pancarta. De la coa de l'avioneta penja una corda amb un ganxo que serveixen per "pescar" la pancarta. Una vega que l'avioneta ha enganxat la pancarta, aquesta es desplega i es posa dreta mitjançant un joc de pesos perquè sigui visible des de terra durant el vol.