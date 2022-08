En Twitter están circulando varios mensajes que comparten una captura que muestra el número de “vacaciones” que disfrutan los diputados en España. Es falso. Nuestros representantes electos no tienen “vacaciones” porque no existe relación laboral entre ellos y las Cortes Generales. Asimismo, es un engaño asociar el “periodo de sesiones” parlamentario al calendario laboral del común de los trabajadores. Te lo explicamos.

“Y esto lo pagamos nosotros” expone un mensaje de Twitter publicado el 21 de agosto. El tuit que cuenta con más de 1,700 retuits y 2,280 ‘me gustas’ comparte una captura donde podemos leer lo siguiente: “Ser diputado en España: 18 días de vacaciones en Semana Santa, 52 de Navidad y 70 de verano”. También observamos como un total de 93 usuarios han replicado esta publicación, sobre todo para comentar que consideran abusivo el número de días de “vacaciones” que gozan los diputados españoles (1, 2 y 3). La captura que se difunde por Internet parte de un titular publicado en abril de 2014 por una publicación digital española.

Es falso que los diputados tengan “vacaciones” cómo pretenden dar a entender algunos mensajes publicados en Twitter. “No existe relación laboral porque estos representantes políticos no son considerados trabajadores como tal de las Cámaras” nos confirman a VerificaRTVE desde el propio Congreso de los Diputados. Por esa razón, no se rigen por el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. La Real Academia Española define a los diputados de las Cortes como la “persona nombrada directamente por los electores para componer la cámara única, o la de origen más popular cuando hay Senado”.

Los Diputados y Senadores no reciben un "salario" en el sentido laboral del término. El artículo 71.4 de la Constitución Española lo define de la siguiente forma: “Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras”. Actualmente, los parlamentarios reciben cada mes una asignación de 3.050 euros al mes tal y como se explica en las webs tanto del Congreso de los Diputados (pág. 1) como del Senado.

Por otra parte, es erróneo identificar los períodos de sesiones de las Cortes con el calendario laboral de un trabajador. El artículo 73 de la Constitución indica que “las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio”. Igualmente, en este mismo artículo se señala que “las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros”, en función de las necesidades y obligaciones institucionales. El hecho de que haya o no periodo de sesiones no guarda, por tanto, ninguna relación con que un miembro del Congreso o del Senado esté o no esté de vacaciones.