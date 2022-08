El nou pla d'estalvi energètic: aire condicionat a 27 graus i portes tancades

A partir del 10 d'agost entraran en vigor les mesures d'estalvi energètic. El reial decret estableix un pla per poder reduir el consum de gas a tot l'estat fins a un 7% en els mesos vinents. La regulació de la temperatura és la mesura estrella. A partir d'ara haurem d'estar més pendents del termòstat A la majoria dels locals i oficines l'aire condicionat no podrà davallar dels 27 graus.

Alguns restauradors ja ho estan aplicant

“Els turistes no volen estar a l'interior passant calor“

Des de fa uns dies al bar Bosch de Palma ja estan aplicant les mesures. El termòstat marca 27 graus i, segons un dels cambrers, això podria afectar els clients. "Els turistes no volen estar a l'interior passant calor i entrar amb aquestes temperatures no és tan agradable. Per això pensam que això ens podria afectar negativament". A les grans superfícies també s'hauran d'adaptar. Segons Antonio Vázquez, el director del C&A a les Balears que la temperatura sigui tan elevada podria provocar problemes als emprovadors durant l'estiu. "Alguns clients no voldran entrar, altres passaran el mínim temps possible als emprovadors"