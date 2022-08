Los talibanes han afirmado este jueves que "no tenían información" de que el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, se encontraba en la capital de Afganistán, Kabul. Se trata de las primeras declaraciones de los talibanes en las que se refieren directamente a Al Zawahiri después de que Estados Unidos le matara con un dron cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba.

"El Emirato Islámico de Afganistán no tiene información sobre la llegada y estancia de Ayman al Zawahiri en Kabul", ha indicado el Gobierno talibán a través de un comunicado, refiriéndose al líder de Al Qaeda.

“Declaration of the Islamic Emirate on the claim of US President Joe Bidenhttps://t.co/vDxk1oxHQp pic.twitter.com/uTMpIHeZDa“