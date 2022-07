La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación sobre la actuación de la Consejería de Medio Ambiente y el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones ante el incendio declarado el 15 de junio en la Sierra de la Culebra, que arrasó 25.000 hectáreas en Zamora. El sindicato CC. OO., que presentó la denuncia, ha informado este lunes de la decisión "por la posible comisión de hechos constitutivos de delito", según su comunicado.

El escrito de denuncia de CC.OO, remitido el 4 de julio, se dirigía contra el responsable en este ámbito de la Junta de Castilla y León por no haber elevado el riesgo elevado de incendios en el mismo día en el que se declaró el incendio. En ese momento, el operativo de extinción estaba al 25 % de su capacidad a pesar de la ola de calor, de acuerdo con el sindicato.

CC.OO. denuncia la falta de previsión y de prevención contra el fuego

CC.OO. considera obsoleta la planificación de la Junta de Castilla y León, que no incorpora el 100 % de los medios hasta el mes de julio y no tiene en cuenta el cambio climático ni las condiciones atmosféricas, como la ola de calor que sufría la zona. También ha asegurado que no se realizan las tareas necesarias de prevención de incendios durante el invierno, como la limpieza y el desbroce de los montes

El sindicato había anunciado ya su intención de presentar la denuncia horas antes de que se declarara ese primer gran fuego en Castilla y León. Y al hacerlo, detalló en su escrito una serie de elementos que hacían imprescindible la declaración de riesgo elevado de incendios y la puesta en marcha del operativo al completo en esa fecha.

Suárez-Quiñones ha levantado la polémica este lunes al señalar las "modas del ecologismo" y la "filosofía del conservacionismo" como causas de los incendios forestales. En una entrevista en la cadena SER ha asegurado que dificultan las labores de limpieza de los montes. La oposición de PSOE y Ciudadanos ha cargado contra las declaraciones, que tampoco han gustado a las organizaciones ecologistas, y han pedido su dimisión.