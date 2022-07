El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que “la postura de España es clarísima” respecto a la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 15% el consumo energético para hacer frente a un posible corte del suministro ruso: “No va a haber restricciones en materia de gas y energía a los ciudadanos españoles”. Bolaños ha asegurado que España será “solidaria” con el resto de Europa, pero ha advertido: “Esa solidaridad no puede ser a costa de los ciudadanos españoles”.

En una entrevista en RNE, ha recalcado que la propuesta de Bruselas es “un borrador” que no cuenta ni con la “conformidad” ni con el “acuerdo” de España. Ha explicado que, la semana que viene, habrá una reunión de los ministros de energía de la UE para trabajar y discutirla, pero ha subrayado que la postura española ya la ha dejado muy clara la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Ribera señaló este miércoles que los españoles no sufrirían cortes de gas ni de luz y dijo que la propuesta europea "no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa", por lo que abogó por buscar alternativas.

Bolaños ha destacado que España tiene “una situación muy diferente al resto de países europeos” ya que cuenta con un tercio de la capacidad de las regasificadoras. “Eso ya lo hemos pagado los españoles”, ha apuntado. También, España cuenta con una capacidad de almacenamiento del 80%, “cuando Europa tiene el 50%”.

España, ha dicho, está “en una mejor situación no por azar sino porque se han hecho los deberes”. “Y claro que va a ser solidaria”, ha incidido, pero “no a costa de los españoles”. En este sentido, ha señalado que no se le puede pedir a España “lo mismo” que a otros países que parten de cero en sus planes energéticos.

El ministro ha proseguido destacando que el Ejecutivo se dedica a “buscar apoyos, negociar y dialogar” de forma habitual, y que “muchos asuntos que se están tratando en la Unión Europea los ha puesto sobre la mesa España”, como la excepción ibérica, “que ha supuesto que los precios por megavatio sean entre la mitad y la cuarta parte” que en otros países de la UE. Es una propuesta, ha dicho, que “está funcionando” y “por eso la energía en España es la más barata” de la Unión.

Ribera también ha hablado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asegurado que el Gobierno instará a consumidores y empresas a ahorrar energía, pero "no va a aprobar una ley que obligue a bajar el termostato", van a ser "recomendaciones" pero no imposiciones.