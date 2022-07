"La solidaridad no puede ser a costa de los españoles"

21:15

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha estado esta mañana en los micrófonos de RNE. En Las Mañanas de RNE con Meritxell Planella ha valorado la oleada de incendios que azotan España durante los últimos días: "Desde el Gobierno estamos reforzando lo público. Tenemos un sistema de protección civil y para luchar con los incendios muy profesionalizado. Es un ejemplo de colaboración entre administraciones", ha asegurado. "No es lo mismo administraciones públicas como Castilla-La Mancha, que han revertido todos los recortes en materia de inversión en agentes forestales, que Castilla y León, que sigue recortando efectivos", ha criticado.

Sobre la propuesta de medidas contra la crisis energética de la Comisión Europea, que pide restringir el consumo de gas, Bolaños ha asegurado que no habrá restricciones en materia de gas y de energía para los consumidores españoles. "Es una propuesta que no contaba con nuestro acuerdo", ha afirmado. "España está en una situación muy diferente a la del resto del países europeos [...] Está en mejor situación porque se han hecho los deberes y se han hecho bien. Y claro que nosotros ponemos a disposición de la UE todos los medios de los que seamos capaces para que haya solidaridad. Pero esa solidaridad no puede ser a costa de los consumidores españoles".

Respecto al próximo nombramiento de Álvaro García, el nuevo fiscal general del Estado, Bolaños ha defendido su trayectoria como "absolutamente impecable" y ha cargado contra el Partido Popular: "No hay fiscal general que les guste, salvo que lo nombre el Partido Popular". Félix Bolaños ha celebrado los primeros cambios en el PSOE, con los nombramientos de Patxi López y Pilar Alegría, que se han conocido esta mañana.