La Unión Europea ha acordado este miércoles vetar las importaciones de oro procedentes de Rusia y la congelación de activos de Sberbank, el mayor banco ruso, en lo que supone una nueva ronda de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania en colaboración con el G7.

El acuerdo que han alcanzado este miércoles los Veintisiete, durante una reunión de sus embajadores ante la UE, tiene que aprobarse aun formalmente y llega cinco días después de que la Comisión Europea presentara la propuesta. "Acabamos de aprobar un nuevo paquete de sanciones", ha anunciado el embajador de Lituania ante la UE, Arnoldas Pranckevicius, en su cuenta oficial de Twitter.

“#7th package it is. In ����Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists.“