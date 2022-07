La aprobación por sorpresa de una enmienda al preámbulo de la ley del 'solo sí es sí' en el Senado podría obligar a que el texto pase de nuevo por el Congreso, con lo que se retrasa la entrada en vigor de la norma que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso.

Se trata de una enmienda menor, presentada por JxCat y apoyada por el PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, que modifica en su preámbulo la palabra "forzosas" por "forzosos" para que el texto, que habla de "las violencias sexuales más ocultas", se refiera también los "casos de aborto".

Sin embargo, fuentes parlamentarias han confirmado a RTVE que los letrados de la Cámara están estudiando en estos momentos la situación, ya que la votación de esta enmienda podría deberse a un error, puesto que el texto ya se encontraría en la norma que ha remitido la Cámara Baja.

En caso de no salir adelante, el texto tendría que volver al Congreso y, por tanto, no se podría aprobar hasta después del verano, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad, que esperaba que el texto entrase en vigor ya.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha bromeado con la aprobación de la enmienda a la ley. "La ministra Irene Montero ha venido hoy al Senado para hacer su "gran intervención" final en el día de la aprobación definitiva de su ley del "Solo sí es sí". Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene ", ha replicado Maroto minutos después de conocerse que se ha 'colado' esta enmienda.

Montero ha recordado que el movimiento feminista les dio "un mandato muy claro: convertir el 'solo sí es sí', el 'hermana yo sí te creo' o el 'no es abuso, es violación', en una ley capaz de proteger eficazmente a todas las mujeres.

La senadora María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) ha reclamado "la necesaria puesta en marcha de recursos adecuados" para ayudar a las víctimas, mientras que la senadora de ERC, Sara Bailac, ha sentenciado: "Quien no esté preparado para vivir en el siglo XXI, que vuelva a la cueva".

Las claves de la ley

Los ejes principales de esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad son la supresión del Código Penal de la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas.

También desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Del mismo modo, este texto incluye la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

No es la primera vez que la inclusión de enmiendas altera la aprobación del proyecto legislativo. Los socialistas trataron de incluir en el proyecto los artículos que penalizan el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa) durante la aprobación del texto en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Ante el riesgo de que estas enmiendas llevasen a otros partidos a rechazar la ley, el Ministerio de Igualdad instó al PSOE a aplazar ese debate y abordarlo en otro proyecto legal, como una futura ley contra la trata u otra ley específica sobre el proxenetismo. Finalmente, el grupo socialista cedió y retiró su enmienda por "responsabilidad".