Los conciertos de la programación del Madrid Orgullo (MADO) 2022 inicialmente previstos en la plaza del Rey para el viernes, sábado y domingo se celebrarán finalmente en la plaza de Barceló, después de que se cancelaran las actuaciones de este miércoles con reproches cruzados entre la organización del evento y el Ayuntamiento de Madrid.

Lo ha anunciado el coordinador general del Orgullo de Madrid, Juan Carlos Alonso, en la presentación previa al pregón del MADO 2022, que dará la cantante Chanel en la plaza de Pedro Zerolo.

Los organizadores del Orgullo anunciaron en la noche del martes, a menos de 24 horas del comienzo de los festejos, la cancelación de los conciertos previstos este miércoles en la plaza del Rey, rebautizada para la ocasión como 'Plaza de las Reinas', y donde iban a actuar Elena Farga, Belenciana, Fulanita by Yeli Yeli Djs y Cariño.

Horas antes, la organización ya había publicado un comunicado cargando contra el Ayuntamiento por limitarse a ampliar los límites sonoros establecidos en vez de aplicar una exención integral, como hizo la exalcaldesa Manuela Carmena entre 2016 y 2019, decisión que según MADO "compromete seriamente la viabilidad y la celebración" del festejo "con todas las garantías de seguridad".

Luego vino el anuncio de la cancelación de los conciertos en la plaza del Rey, cuya "responsabilidad" MADO hizo recaer sobre el Ayuntamiento, que a su vez se remitió a los informes desfavorables de seguridad.

"No voy a entrar en ninguna polémica sobre el Orgullo"

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz, Inmaculada Sanz, ya advirtió el lunes pasado que no se celebrarían conciertos en la plaza del Rey por las obras colindantes a la misma que afecta a una acera de la calle Barquillo, dentro de la remodelación el eje de la calle Alcalá.

Y esta mañana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que los organizadores del MADO sabían desde el viernes pasado que "los informes técnicos de la Policía Municipal, del Cuerpo de Bomberos y del Samur-Protección Civil desaconsejaban completamente la utilización de la plaza del Rey, porque se están ejecutando obras y no estaba garantizada la evacuación en el caso de que se pudiera producir algún incidente dada la aglomeración de personas".

"No voy a entrar en por qué ayer deciden comunicarlo con 24 horas (de antelación) y decir que lo cancelamos nosotros con 24 horas (de antelación), porque no voy a entrar en ninguna polémica sobre el Orgullo. De verdad, es que no lo voy a hacer. No voy a manchar de ninguna manera una de las grandes citas que tiene Madrid a lo largo del año", ha manifestado el alcalde.

Almeida no ha acudido al pregón del Orgullo de esta tarde, donde la maestra de ceremonias, La Plexi, y varios miles de personas que asistían al acto han coreado: "Almeida, capullo, devuélveme el Orgullo". Sí han asistido su delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y el concejal presidente del distrito Centro, José Fernández, ambos del PP.