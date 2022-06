Nenos refuxiados ucraínos participan en campamentos de verán, abertos tamén ás familias de acollida

No primeiro día dos campamentos, organizados por Afundacióin para nenos ucraínos, ruta polo paseo fluvial do Gafos, un pequeno curso que desemboca na ría de Pontevedra. Un dos monitores ensina as plantas, aos cativos ucraínos e aos poucos galegos presentes.

"Isto chámase loureiro e serve para cociñar moitas cousas".

A 4.000 kms de Ucraína É a primeira das catro quendas para nenos de 4 a 19 anos. Por diante teñen once días de excursións e actividades de lecer, despois duns meses moi intensos para eles, vivindo a case 4.000 quilómetros das súas casas. "O obxectivo é que os nenos teñan un verán normal. Como cada neno, eles queren rir, gozar, xogar...", sinala Natalia Afónina, presidenta da Asociación Galicia-Ucraína. “Nunca viron o mar. Onte sorprendeume porque unha das primeiras cousas que preguntaron foi, onde está o océano?“ Carlos Sánchez-Montaña, de Afundación, sorprendeuse con al algo que lle pediron. "Nunca viron o mar. Onte sorprendeume porque unha das primeiras cousas que preguntaron foi, onde está o océano? Eu díxenlles: para alá, para alá. Van facer obradoiros do Camiño de Santiago,van ir á catedral, pero sobre todo van ir á praia".