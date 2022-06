En redes sociales se ha movido un vídeo que se describe como un ataque del Ejército ucraniano a un depósito de municiones ruso situado cerca de la ciudad de Krasny Luch, en la región de Lugansk (Ucrania). Hemos comprobado el vídeo, que es cierto, y geolocalizado el ataque en un edificio industrial. Lo han publicitado conocidas cuentas pro ucranianas y prorrusas, incluso oficiales, pero como viene siendo habitual en esta guerra lo hacen con distinta interpretación.

El vídeo que circula lo han grabado cámara en mano los propios soldados rusos atacados y muestra una serie de explosiones en el interior de un edificio. Se ve un espacio oscuro con destellos rojos, se aprecian sombras de personas que corren y se escuchan gritos y varias explosiones. Después la escena se traslada al exterior, hay luz natural y vegetación. Uno de los tuits con el vídeo que más se ha viralizado lo describe así: “Soldados rusos entran en pánico después de que las tropas ucranianas atacaran un depósito de municiones ruso”.

Rastreando el origen del vídeo encontramos que forma parte de una versión más larga. Es un fragmento de esta grabación de once minutos que publica un usuario en YouTube alegrándose de que los rusos estén vivos y fechando el ataque el día 16 de junio. En este vídeo se observa un Z, el símbolo ruso, identificando un vehículo (min. 53).

Hay además otros vídeos que reflejan el mismo episodio desde otras perspectivas y que se publican ese día 16, lo que permite cronolocalizar el ataque en torno a esa fecha. Uno de ellos es el que comparte en Telegram el analista prorruso Boris Rozhin, mostrando desde lejos la columna de humo que provocaron las explosiones. Todos los vídeos nos remiten al mismo área de Krasny Luch, en la región ucraniana del Donbás, de la que quieren apropiarse los rusos.

Esta toma visual de lo sucedido, así como otras grabaciones, permiten apreciar, además de la columna de humo, elementos arquitectónicos con los que delimitamos aún mejor la escena. Hay un edificio blanco con ventanas azules que hemos geolocalizado en la calle Nova de Krasny Luch (48.1602135,38.936491). También se observa una torre de ladrillo roja, como la habituales en las fábricas (minuto 1:03 de este vídeo). La hemos visto con mayor detalle en una fotografía en Google Maps y está situada en las coordenadas 48.16088478576127, 38.943874488374576, muy cerca del anterior punto. Es el elemento rodeado con un círculo rojo en esta perspectiva satelital.

El punto concreto del ataque se observa en este hilo del usuario @osinttechnical, especializado en OSINT y perteneciente a la comunidad digital de la Defensa británica. Utiliza imágenes del satélite Copernicus tomadas el día 14 y el día 22 para mostrar cómo quedó la edificación, situada en 48.1580199,38.9431751 (círculo azul en la imagen anterior). Puedes comprobarlo tú mismo en Sentinel EO Browser (día 14, día 22).

“With a clear sat pass today, some additional clarity can be given to the Ukrainian OTR-21 Tochka-U strike on a Russian munitions dump in Krasny Luch. The entire structure housing the Russian munitions dump is gone, and the surrounding neighborhood has been heavily damaged. https://t.co/caltdGMAmG pic.twitter.com/5hNXDMZ2Gh“