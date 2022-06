El consumo de alcohol aumenta un 8% durante 2021

El consumo de drogas afecta directamente a la salud, pero no sólo física sino también mental, ya que arrastra los problemas a todos los ámbitos de la vida. 2021 ha sido un año de volver a poner en marcha todos los programas de Proyecto Hombre, después de un año de pandemia en donde todas las atenciones y programas fueron alterados.

Las mujeres también tienen problemas de adicción

En el caso de las mujeres encontramos un gran problema. Les cuesta reconocer su adicción socialmente por lo que llegan a los servicios de atención muy deterioradas y con una problemática muy agravada. La gerente de la fundación, Asunción Santos, quiere destacar que los problemas de adicción no es algo exclusivo del hombre: "Nosotros seguimos visibilizando que la mujer tiene problemas de adicción. Es necesario que reconozca ante sus allegados que tiene un problema de adicción". En Proyecto Hombre hay un programa específico para ellas.

En paralelo, el Ayuntamiento de Murcia ha emprendido la campaña "Tú no eres raro, tú no eres rara", poniendo en valor que la mayoría de los jóvenes lleva una vida sana. Quieren poner el acento en la juventud que no se droga o que no bebe, para que sepan que no están solos.