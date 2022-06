El paleoantropólogo francés Yves Coppens ha muerto este miércoles a los 87 años. Era reconocido mundialmente por haber descubierto el fósil de la Australopithecus afarensis 'Lucy', el antepasado más famoso del ser humano.

Coppens encontró el fósil en 1974 cuando excavaba en el valle del Afar, en Etiopía, con sus colegas Donald Johanson y Maurice Taieb. Se trataba de un esqueleto casi completo de un individuo femenino datado en 3,2 millones de años, que decidieron bautizar como 'Lucy' porque estaban escuchando la canción de los Beatles Lucy in the sky with diamonds.

El hallazgo de la homínida marcó un antes y un después en los conocimientos actuales sobre la prehistoria y la paleontología. Fue especialmente importante porque sus huesos mostraban señales de ser bípeda, es decir, de mantenerse erguida y andar sobre dos extremidades, una de las características definitorias en el desarrollo de los seres humanos.

Durante años se consideró que era un antepasado directo del Homo sapiens, hasta que otros descubrimientos llevaron a pensar al propio Coppens que se trataba de otra especie, el Austrolopithecus Afarensis.