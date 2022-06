Unha semana para O Son do Camiño: tres días de concertos con 40 artistas e 120.000 asistentes

O Son do Camiño celébrase do 16 ao 18 de xuño, de novo co gran formato, tras dous anos de ausencia pola pandemia.

Montaxe A unha semana de que arranque, no Monte do Gozo traballan sen descanso varios centos de operarios. Levan case mes e medio montando toda a infraestrutura. “Están montando o escenario principal, que é un dos máis grandes que se monta na Península“ “Un 85% da infraestructura está montada e están empezando xa a montar a decoración", sinala Ángel Piñeiro, produtor artístico do festival. "As barras xa teñen unha gran parte avanzada e están montando tamén o escenario principal, que é un dos escenarios máis grandes que se monta na Península”. Ese escenario mide 36 metros de frontal e 18 metros de altura. É o equivalente a un edificio de oito andares, sobre o que pasarán cada día sete artistas. Esta edición suma un terceiro escenario e máis espazo para o público e os postos de comida.

12 horas diarias de música Serán doce horas diarias de música con case cincuenta artistas nacionais e internacionais de primeiro nivel, como C. Tangana, Liam Gallagher, Chemical Brothers, Sebastian Yatra ou Anuel. “Unha oferta que non é común aquí, e iso é o que ao final intentamos facer: achegar xiras mundiais“ “É unha oferta é moi variada, para todos os públicos, toda esa xente que pode ter 2, 3, 4 ou 5 artistas que lle gusten, sempre pode atopar algún que outro que en directo lle poida sorprender. Unha oferta que non é común aquí, e iso é o que ao final intentamos facer: achegar xiras mundiais ou xiras que son complicadas de ver”, sinala Angel Ángel Piñeiro, o produtor artístico do festival.